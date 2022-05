Illustrator aus Oschersleben wird zum Krabbeltier-Experten

Kay Elzner aus Emmeringen fertigt mehr als 1000 Zeichnungen für ein internationales Nachschlagewerk an. Bei dem Lexikon handelt es sich um eine Neuauflage des Käferführers, der jetzt 50 neue Arten beinhaltet.

Emmeringen - Unzählige Käferarten gibt es in Mitteleuropa. Im Kosmos-Käferführer sind über 1000 von ihnen für Neugierige zu finden. In mühseliger Kleinstarbeit hat Illustrator Kay Elzner aus Emmeringen die Illustrationen der kleinen Krabbeltiere für das Lexikon angefertigt, es waren genau 1131 Abbildungen. Knapp eineinhalb Jahre hat er dafür gebraucht und eine Menge dabei gelernt. „Es ist unglaublich, ich betrachte die kleinen Freunde jetzt ganz anders als früher“, sagt er. 50 neue, darunter auch alle invasiven Arten, seien in der Neuauflage des Lexikons jetzt enthalten.