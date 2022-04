In Gröningen werden die Bauplätze knapp

Die Nachfrage nach Bauplätzen in Gröningen und den Ortsteilen ist ungebrochen. Mitunter sind die Flächen noch gar nicht fertig beplant und dennoch liegen schon „Vorbestellungen“ vor.

Entlang ders Hederslebener Weges in Gröningen sind bereits zwei Häuser errichtet. Weitere Flächen werden geschaffen.

Gröningen - Geduld war in jedem Fall für das Wohngebiet An der Kirchstraße in Großalsleben gefragt. Lange Zeit tat sich hier gar nichts.