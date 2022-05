In Oschersleben ist der Porsche-Cup zu Gast und Autocross-Fahrer sammeln Punkte

Das Wochenende 14./15. August 2021 in Oschersleben wird ein richtig sportliches. Neben dem Triathlon geht es auch auf der Rennstrecke des MSC Oschersleben und in der Motorsportarena rund. Dort ist der Porsche Cup zu Gast, beim MSC wird um Punkte zur Deutschen Meisterschaft im Autocross gefahren

Oschersleben - Es wird gelaufen, geschwommen, geradelt und auch richtig Gas gegeben an diesem Wochenende in Oschersleben. Während die Triathleten am Sonnabend unterwegs sind, ist beim MSC Oschersleben auf der Rennstrecke „An den sieben Bergen“ sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag die Deutsche Autocross Meisterschaft zu Gast.