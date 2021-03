Finanzspritze für Hornhausen: Die Stadt soll Fördermittel in Höhe von 1,18 Millionen Euro erhalten. Die Kita „Anne Frank“ soll profitieren.

Hornhausen l Das Platzangebot in der Kita „Anne Frank“ ist begrenzt. Schon seit Jahren gibt es deshalb Pläne für eine Erweiterung. Nun ist es soweit. Wie Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) auf der jüngsten Sitzung des Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschusses erklärte, hat die Stadt eine Fördermittelzusage über rund 1,18 Millionen Euro bekommen.



Bis zum Herbst 2022 soll dieses Geld in einen Erweiterungsbau für die Hornhäuser Kita investiert werden. Nach Angaben des Bürgermeisters soll das Gebäude Raum für 27 zusätzliche Krippenplätze bieten. Den Unterlagen zufolge wird das Gebäude eingeschossig und barrierefrei sein und direkt an das Hauptgebäude der Kita anschließen. Die Gesamtkosten für den Bau bezifferte Benjamin Kanngießer mit rund 1,3 Millionen Euro. Die Förderquote liegt bei 90 Prozent. Das Geld stammt aus dem „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ des Bundes. „Das ist nicht nur gut für Hornhausen, sondern auch für die ganze Stadt Oschersleben“, schrieb der Bürgermeister bereits auf seiner Facebook-Seite. Er erklärte, dass die Sanierung von Kindertagesstätten im Stadtgebiet damit fortgesetzt werde. Zuletzt seien die Einrichtungen in Hadmersleben und Klein Oschersleben grundhaft erneuert worden. Vor Kurzem zogen die Jungen und Mädchen der Kita „Bodestrolche“ in Hordorf in ein Ausweichquartier im Peseckendorfer Weg in Oschersleben. Ab April soll ihre Einrichtung für rund 1,5 Millionen Euro saniert werden. Dabei kommen Fördermittel aus dem Programm Stark III zum Einsatz.



Erweiterungspläne sind nicht neu

Die Pläne für eine Erweiterung der Kita „Anne Frank“ in Hornhausen sind nicht neu. Bereits 2017 war darüber diskutiert worden, ebenso wie über eine Sanierung des Hauptgebäudes. Über die Details hatte es durchaus Meinungsverschiedenheiten gegeben.



Vor diesem Hintergrund erklärte Benjamin Kanngießer während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses: „Ich finde es ein bisschen schade, dass wir damals die Sanierung des Bestandsgebäudes nicht vorangetrieben haben. Da gab es zahlreiche Diskussionen. Dann machen wir es jetzt anders herum: Kümmern wir uns erst um den Anbau und dann irgendwann um das Bestandsgebäude.“



Erweiterung soll bis zum Herbst 2022 fertig sein

Der Bürgermeister erklärte, dass noch einige bürokratische Voraussetzungen zu erfüllen sind, bis die Fördermittel wirklich fließen. Auch brauche es noch eine Detailplanung. Ein Starttermin für die Arbeiten stehe daher noch nicht fest.



In jedem Falle werde die Errichtung des Erweiterungsbaus aber im laufenden Betrieb der Kindertagesstätte erfolgen. „Wir versuchen, die Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten“, versprach Benjamin Kanngießer. Ein besonderes Augenmerk liege jedoch auf der schnellen Umsetzung des Projektes. Deshalb bitte er alle Betroffenen um Verständnis.