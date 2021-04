Kita-Spielplatz in Sülldorf braucht einen Rollrasen

Von Udo Mechenich

Sülldorf l Auf dem Außengelände der Kindertagesstätte (Kita) in Sülldorf ist aktuell viel los – nicht nur im Sandkasten, nicht nur an den Spielgeräten. Die Einrichtung wird draußen derzeit umgestaltet. Im hinteren Bereich des Geländes wird der Sand ausgetauscht, im vorderen Bereich soll Rollrasen verlegt werden.

„Die Leiterin der Kindertagesstätte kam auf mich zu, ob sich die Idee eines Rollrasens realisieren ließe“, berichtet der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner. Er habe sofort danach den Kontakt zu Unternehmen im Gewerbepark Sülzetal/Osterweddingen aufgenommen. „Von da gab es auch schon erste positive Signale, dass man uns dabei helfen will. Man will sich Gedanken machen, wo man den Rollrasen herbekommen könnten.“ Die Arbeiten insgesamt haben nun aber schon begonnen. Es türmen sich meterhohe Sandhaufen. Spielgeräte stehen unerreichbar in der Gegend herum. „Der neue Sand im hinteren Bereich wird nicht für einen Sandkasten genutzt, sondern dient nachher als Fallschutz für die Spiel- und Klettergeräte“, erklärt die Leiterin der Kindertagesstätte, Katrin Preiß. Der gesamte Sandbereich werde dann abschließend noch eingefasst mit Baumstämmen, damit die Mädchen und Jungen den Sand nicht mehr so herumtragen. Preiß hofft, dass so künftig nicht mehr so viel Fläche versandet. „Das hat die Spielmöglichkeiten für die Kinder doch arg eingeschränkt. Wenn immer und überall alles voll Sand ist, ist dies nicht so schön für sie.“ Im vorderen Bereich, vor dem Stallgebäude, soll zunächst in einem ersten Arbeitsschritt alles abgetragen werden, blickt Preiß nach vorne. „Danach wird das Areal mit neuer Erde aufgefüllt. Am Schluss kommt dann – Gott sei dank – ein Rollrasen dort hin. So können wir den Bereich viel schneller wieder bespielen. Wenn nur die Erde samt der Saat für den Rasen gekommen wäre, hätten wir Ewigkeiten lang die Fläche nicht nutzen können. Bis so etwas gefestigt und angewachsen ist, das dauert und dauert.“

Sozialdemokrat Methner kann noch keine konkreten Termine nennen, wann es mit dem Rollrasen losgeht. Er müsse nun warten, was die Firmen sagen, die er in puncto Rollrasen angesprochen habe. „Diese Verbesserung war von der Gemeinde Sülzetal nicht geplant. Das steht nicht in unserem Haushalt. 120 Quadratmeter Rollrasen ist schon nicht wenig. Das ist aber absolut sinnvoll. Von daher bin ich gerne diesem Wunsch in unserem Gewerbepark nachgegangen. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden drei Wochen von dort eine Rückmeldung bekommen. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir Sponsoren finden werden.“

Vor kurzer Zeit wurden auf dem Außengelände der Kita in Sülldorf im Zuge der Umgestaltung drei Tannen weggenommen. Aus dem Baumstumpf von einer der Tannen schnitzt der Sülldorfer Mike Höpfner auf Brusthöhe eine Figur. Die Skulptur ist noch nicht fertig. Hierzu gibt es jetzt ein kleines Rätselraten. In der Kita steht eine Box. Dort hinein kann jedes Kind, aber eben auch jede Mama und jeder Papa, einen Tipp abgeben, was die Schnitzerei am Ende darstellen wird. Wer es am Ende richtig errät, bekommt von Mike Höpfner einen Deko-Pilz geschnitzt. Katrin Preiß zu dieser Aktion: „Das ist eine nette Geste. Darüber haben wir uns sehr darüber gefreut.“