Krottorfer Kita zieht in die Burg

Krottorf - Gröningens Bürgermeister Ernst Brunner hat über das Gebäude der Krottorfer Kita einmal gesagt, dass der „Initiativbau“ aus DDR-Zeiten als Kindereinrichtung auf Dauer nicht zu retten wäre. Andererseits gibt es da die Krottorfer Burg, die zu einem Großteil leer steht. Im Haushalt 2021 wurde Geld für erste Entwürfe eingestellt. Mit diesen Entwürfen sollte geschaut werden, ob es baulich und finanziell möglich wäre, in dem denkmalgeschützten Gebäude eine Kita zu integrieren. Platz wäre in nicht mehr genutzten Wohnungen und in einer ehemaligen Tischlerei.