Künstler aus Langenweddingen arbeitet an einer „Blume des Friedens“

In Magdeburg entsteht ein Friedensmonument – Peace Monument „Floris Pax“, die „Blume des Friedens“. Warum daran 2500 Menschen aus aller Welt beteiligt werden sollen, erzählt Künstler Marus Barwitzki im Volksstimme-Gespräch.

Langenweddingen/Magdeburg - Maßgeblichen Anteil an der Idee, an der Gestaltung und der Umsetzung des Friedensmonuments hat der Langenweddinger Künstler Marcus Barwitzki. Mindestens 2500 Menschen aus aller Welt werden das partizipative Friedensmonument, das seinen Platz im Elbauenpark in Magdeburg bekommt, mit einem eigenen Friedenskunstwerk mitgestalten.