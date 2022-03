Litfaßsäule als Abschiedsgeschenk: Oschersleber Schüler wollen in Hadmersleben „Danke“ sagen

Hadmersleben - Seit Oktober 2019 „residieren“ die Schüler der Sekundarschule V Oschersleben in ihrem Ausweichquartier in Hadmersleben. Der Start dort war sehr holprig. Inzwischen haben sich die Gemüter beruhigt. Längst sollten die Schüler nach Oschersleben zurückgekehrt sein. „Mit Stand von heute können wir im Juli oder August 2022 in unser angestammtes Quartier zurück kehren. Voraussetzung ist allerdings, dass auch der Erweiterungsbau fertig ist“, erklärt Schulleiterin Petra Gerloff. Also werden die Oschersleber Sekundarschüler beinahe drei Jahre die Gastfreundschaft der Stadt Hadmersleben in Anspruch nehmen. „Wir möchten etwas zurückgeben, etwas hinterlassen und uns für die Gastfreundschaft bedanken“, sagt die Schulleiterin. Gemeinsam mit dem Förderverein „Kinder und Jugendbildung in Hadmersleben“, der Grundschule, dem Hort und der Sekundarschule entstand eine besondere Projektidee. Um dieses finanziell absichern zu können, wurden Fördermittel beim Kultusministerium Sachsen-Anhalts aus dem Programm „Kreatives Potenzial“ beantragt.