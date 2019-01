Seit 25 Jahren besteht das Ärztehaus „Am Hackelberg“ in der Oschersleber Innenstadt. Foto: Sebastian Pötzsch

Die Einrichtung "Am Hackelberg" in der Innenstadt von Oschersleben ist seit 25 Jahren Anlaufstelle für Patienten.

Oschersleben l Seit nunmehr einem viertel Jahrhundert haben Patienten aus Oschersleben und der Region eine Anlaufstelle. Am 13. Dezember 1993 wurde das Ärztehaus „Am Hackelberg“ als „Haus der medizinischen und sozialen Dienste“ eröffnet. Aus diesem Anlass haben sich Ärzte, Geschäftstreibende und Mitarbeiter im Gasthof Schondelmaier getroffen, um das runde Jubiläum zu feiern.

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den ehemaligen Orthopädieschuhtechniker Heinz Seiler, Initiator der Veranstaltung, gab Frauenärztin Petra Ebeling einen Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre. Dabei ging sie auf das Wirken des inzwischen verstorbenen Diplommediziners Wolf-Uwe Venske ein, einer der Hauptinitiatoren zum Bau des Ärztehauses.

Anlass für die Pläne war die Schließung der damaligen Poliklinik in Oschersleben. Das hatte zur Folge, dass sich die dort arbeitenden Ärzte selbstständig machen mussten. „Wolf-Uwe Venske hat das damals in die Hände genommen und unter den Medizinern für ein Ärztehaus geworben“, erinnert sich Heinz Seiler. Im Jahr 1991 hätten sich insgesamt 13 Ärzte und drei Gewerbetreibende zusammengeschlossen, um eine Bauherrengesellschaft zu gründen und das Grundstück am Hackelberg zu erwerben. Nach 14 Monaten Bauzeit konnte das Haus eröffnen und beherbergte Innere Medizin, Urologie, Chirurgie, Gynäkologie sowie Neurologie. Außerdem konnte eine Röntgenabteilung eröffnet werden. Zudem gab es seither auch eine Apotheke, ein Geschäft für orthopädisches Schuhwerk sowie ein Optiker-Geschäft.

Bilder Feier zum 25. Geburtstag des Ärztehauses "Am Hackelberg" in der Oschersleber Innenstadt. Foto: Sebastian Pötzsch



Heute beherbergt das Ärztehaus „Am Hackelberg“ insgesamt neun Arztpraxen, die bereits erwähnten Fachgeschäfte sowie drei Wohnungen. Einige Ärzte haben inzwischen ihre Praxis in jüngere Hände gelegt, „damit ist die komplette medizinische Versorgung auch weiterhin auf sehr hohem Qualitätsstandard abgesichert“, sagte Heinz Seiler. Auch er hat sein Geschäft mittlerweile abgegeben hat. „Das Ärztehaus kann getrost als Erfolgsgeschichte gewertet werden“, sagte der Ruheständler und fügte hinzu. „Sicherlich hat es auch mal Probleme gegeben, aber niemals größere.“