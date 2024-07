Ein heftiger Streit in Neuwegersleben endete mit einer Messerstecherei, bei der ein Mann lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die Polizei vermutet ein persönliches Motiv.

Messerattacke in Neuwegersleben: Polizei sucht nach dem Motiv

Angreifer in Lebensgefahr

Bei einem Streit in Neuwegsleben ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden.

Neuwegersleben - In der Gemeinde Am Großen Bruch sind am frühen Donnerstagabend zwei Männer mit Messern aufeinander losgegangen. Bei der Auseinandersetzung erlitt eine Person lebensbedrohliche Verletzungen.