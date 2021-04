Motorradfahrer kommt ums Leben

In einer Rechtskurve stieß der Motorradfahrer mit diesem Transporter zusammen.

Oschersleben l Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 9.55 Uhr auf der Landesstraße 101 von Hordorf kommend in Richtung Oschersleben unterwegs. Dabei habe er einen Pkw überholt.

„Der Überholvorgang dauerte bis in eine Rechtskurve an. Dort kollidierte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Kleintransporter“, berichtet Mathias Lütkemüller als Pressesprecher des Polizeireviers Börde in Haldensleben. „Bei dem Zusammenstoß wurde das Motorrad auseinandergerissen und der 46-jährige Fahrer tödlich verletzt.“

Transporter-Fahrer ebenfalls verletzt

Auch der Fahrer des Kleintransporters habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. In der Folge des Unfalls wurde die L 101 über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Oschersleber Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen aus. Am Transporter klemmten die Kameraden die Batterie ab, damit kein Brand entstehen konnte.

Darüber hinaus wurden an beiden Fahrzeugen auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut, damit sie nicht in die Gräben und damit ins Wasser gelangen konnten. Wie Andreas Ehrhardt als Pressesprecher der Oscherslebener Wehren informiert, war der Einsatz für die Feuerwehrleute nach rund einer Stunde beendet. Ein Rettungswagen und ein Notarzt seien ebenfalls vor Ort gewesen.