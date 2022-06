Musikalische Andacht mit einem besonderen Komponisten in der Ummendorfer Kirche

Beifall aus den Kirchenbänken in Ummendorf: Christoph Sötsch und Zoë Fehring spielten auf der Orgel in der Ummendorfer Kirche ein ganz besonderes Programm.

Ummendorf - Die Besucher staunten nicht schlecht darüber, was sie an diesem frühen Abend in der Ummendorfer Kirche zu hören bekamen. Orgelklänge von sinnlich bis beflügelnd, Gesang, der das Herz berührte und dazu noch eine interessante Geschichte, die die Beziehung des Komponisten Carl Christian Agthe zu Ummendorf schilderte. Bäckermeister in Ruhe Wilfried Duwald hatte sie unter Nutzung verschiedener Quellen erarbeitet - und das aus einem bestimmten Grund.