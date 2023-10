Rund vier Jahre wurden die Grund- und Gemeinschaftsschule am Diesterwegring saniert. Die über 12 Millionen Euro teuren Projekte fanden nun bei einem Tag der offenen Tür ihren Abschluss. Die Eingewöhnung für Schüler und Lehrer ist damit aber noch nicht beendet.

Nach Sanierung: Oschersleber Schulen am Diesterwegring feierlich eröffnet

Oschersleben - Es ist in der Tat ungewöhnlich, wenn gleich mehrere hundert Menschen an einem Sonnabendvormittag Richtung Schule strömen. Der Anlass war aber durchaus gegeben. Sowohl die Diesterweg-Grundschule als auch die Gemeinschaftsschule am Diesterwegring haben zu einem gemeinsamen Tag der offenen Tür eingeladen.