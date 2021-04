Neue Brücke ist beinahe fertig

Die Bauarbeiten der neuen Brücke über die Espenlake sind fast abgeschlossen. Sie soll am 30. April eröffnet werden.

Oschersleben. Die Fahrbahn ist fertig, das Geländer ist dran: Die neue Brücke über die Espenlake sieht so gut wie fertig aus. Dass dieser Eindruck nicht trügt, bestätigt Steffen Neugebauer von der zuständigen Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt. Wie er auf Anfrage der Volksstimme mitteilt, befindet sich das Projekt in der „finalen Phase“. „Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist am 30. April 2021 avisiert. Dann soll die Brücke für den Verkehr freigegeben werden“, erklärt er.

Damit geht eine lange Sperrung zwischen Oschersleben und Großalsleben zu Ende. Sie begann am 25. März 2020, also vor etwas mehr als einem Jahr. Anlass dafür war der schlechte Zustand der alten Brücke über die Espenlake. Wie Steffen Neugebauer informiert, musste sie „aufgrund gravierender Schäden am Überbau und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit abgerissen werden“. Dabei erhielt die neue Brücke auch gleich eine neue Gründung.

Wie Steffen Neugebauer ausführt, begannen die eigentlichen Straßenbauarbeiten dann im November 2020. Diese erfolgten nicht nur im Bereich der eigentlichen Brücke, sondern auf einer Länge von rund 600 Metern, denn der Verlauf der L 24 musste aus verschiedenen Gründen angepasst werden. „Im Zuge der Neuplanung des Bauwerks mussten naturschutzrechtliche und hydraulische Auflagen sowie fahrdynamische Aspekte der Verkehrsführung berücksichtigt werden, welche eine kleine Anpassung der Trassierung der L 24 in Lage und Höhe in diesem Bereich zur Folge hatte“, führt der Mitarbeiter der LSBB näher aus.

Straßenverlauf wurde angepasst

Dass die Arbeiten anspruchsvoll waren, hing auch mit der Lage der Brücke zusammen. „Die Espenlake ist als Gewässer Bestandteil des Hochwasserschutzes. Somit sind während der Bauzeit entsprechende Auflagen für den Hochwasserschutz zu berücksichtigen, die den Aufwand für die Bauarbeiten entsprechend erhöhen. Das erklärt die lange Bauzeit bis April 2021“, hatte Stefan Hörold von der LSBB bereits in der Vergangenheit mitgeteilt.

Doch jetzt ist fast alles geschafft: „Die Betonarbeiten am Brückenbauwerk sowie der Bachbettausbau der Espenlake sind vollständig abgeschlossen. Asphaltschutz- und -deckschicht der Fahrbahn auf dem Bauwerk sind ebenfalls seit Anfang des Jahres fertiggestellt“, fasst Steffen Neugebauer zusammen. Zuletzt habe man die Straßenbauarbeiten auf den genannten 600 Metern „inklusive der Herstellung der Bankette, Oberbodenandeckung und Rasensaat bei optimalen Witterungsbedingungen“ fertigstellen können. Was derzeit noch fehle, seien die Straßenmarkieren. Sie sollen in dieser Woche erfolgen.

Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro

Die Gesamtkosten für das Bauprojekt belaufen sich laut Steffen Neugebauer auf rund 1,6 Millionen Euro. Damit seien sowohl der Zeit- als auch der geplante Kostenrahmen eingehalten worden.