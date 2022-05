Neue Schwimmhalle in Oschersleben soll Anfang 2022 eröffnet werden

Oschersleben - Während in der alten Oschersleber Schwimmhalle im September noch Dreharbeiten für den Film „Jenseits der blauen Grenze“ liefen, wurde in der neuen Halle die zwischen altem Bahnhof und dem künftigen Jugend- und Freizeitzentrum entsteht, fleißig gewerkelt.

Die Arbeiten sind mittlerweile soweit fortgeschritten, dass bereits vor einigen Tagen erste Dichtigkeitstest im Kinderbecken durchgeführt werden konnten. In dieser Woche stand einmal mehr eine Bauberatung mit Bauleiter Thomas Wend und Architekt Holger Sieg an, der bei der Gelegenheit ein wenig zu seinem Konzept erläuterte. „Hintergrund der ganzen Gestaltung ist natürlich die Geschichte des Areals, des alten Bahnhof am historischen Braunschweiger Gleis.“ Elemente, die sich an eben diesen anbinden, finden sich auch inner- und außerhalb des Gebäudes, in welchem einmal bis zu 199 Besucher Platz haben sollen, wieder.

Gleisbetten wird mit Schotter und Schwellen nachempfunden

So wird im Außenbereich ein altes Gleisbett, welches einst parallel des Neubaus verlief, wieder neu gestaltet. Das soll künftig, mit Schotter befüllt und Gleisschwellen versehen, an die Geschichte des Ortes erinnern. Auch beim Innenausbau wird das Thema Bahnhof immer wieder aufgegriffen. So wurden die Hauptzugänge zu den künftigen Becken in Fliesenoptik so gestaltet, dass sie beim genaueren Hinschauen an Gleisbetten erinnern können. „Insgesamt haben wir die Farbtöne mit einem dunklen Grau bei den Fliesen so gehalten, dass wir zeitlos unterwegs sind, uns keinen Trend anpassen“, so Sieg. Der freut sich natürlich über den Fortgang, sagt aber auch klar: „Es ist nicht die Aufgabe des Architekten, sich bei solchen Aufträgen selbst zu verwirklichen, sondern es geht darum, dass der Auftraggeber mit dem, wie es aussieht, wie es künftig genutzt werden kann, zufrieden ist.“

Das neue Schwimmbad ist eines der Projekte im Rahmen der Entwicklung des innerstädtischen und historisch bedeutsamen Bahnareals rund um den Bereich der Braunschweiger Bahn und dem einstigen Verschiebebahnhof. Das lässt sich die Stadt insgesamt 8,4 Millionen Euro netto kosten und läuft alles nach Plan, dann sollen bis Februar alle Arbeiten und der Probebetrieb abgeschlossen sein. „Es sieht gut aus, denn bisher haben wir weder Bauverzögerungen und dank früher Auftragsvergabe auch noch keine Mehrkosten zu beklagen“, so Katharina Stephen, die seitens der Stadt Oschersleben für das Projekt zuständig ist.

Edelstahlbecken anstatt eines gefliesten Beckens

In den nächsten Tagen wird der Boden des Edelstahlbeckens, welches gegenüber einem Fliesenbecken eigentlich keiner Wartungsintervalle bedarf, eingeschweißt werden.

Die Eröffnung des Schwimmbades und der eingebundenen zwei Saunen ist derzeit für März 2022 geplant, also nicht einmal zwei Jahre nach Baubeginn, der am 29. April des vergangenen Jahres war. Wenn es soweit ist, wartet auf die Oschersleber und Gäste eine Schwimmhalle mit drei Becken: ein 25-Meter Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbecken und ein Kinderplanschbecken.

Ein Blick über das künftige 25-Meter-Schwimmbecken, das übrigens komplett aus Edelstahl bestehen wird. Foto: Lars Koch