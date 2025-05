Neindorf - vs

Die Helios-Bördeklinik verstärkt den Fachbereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie mit dem neuen Oberarzt Angel Angelov.

Als Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie ergänzt er seit Anfang April die chirurgische Fachabteilung in Neindorf, teilt die Einrichtung mit. Der Mediziner unterstützte zudem von Beginn an die neue Sprechstunde für Viszeralchirurgie, die sich mit der Behandlung und Operation an den inneren Organen des Bauchraums beschäftigt. „Doktor Angelov ist für unsere Klinik ein großer Gewinn. Mit ihm stärken und erweitern wir den Spezialbereich der Viszeralchirurgie. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Herrn Angelov“, so Dr. Niklas Bien, Oberarzt der Helios-Bördeklinik.

Angel Angelov ist neuer Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Bördeklinik Neindorf. Foto: Helios Kliniken

Neue Sprechstunde für Viszeralchirurgie in der Bördeklinik Neindorf

Der 60-Jährige Mediziner ist den Angaben nach spezialisiert auf minimalinvasive Chirurgie (operative Eingriffe ohne größere Schnitte), die er nicht nur bei Gallensteinerkrankungen und Leistenbrüchen, sondern auch bei Operationen am Dick- und Enddarm, der Schilddrüse und Nebenschilddrüse sowie von Krebserkrankungen anwendet. „Ich freue mich sehr, dass uns Angel Angelov in der Behandlung dieser häufigen und vielfältigen Krankheitsbilder in Neindorf unterstützen wird“, sagt Dr. Heike Bien, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Chirurgie in der Helios-Bördeklinik.

Die neue Sprechstunde für Viszeralchirurgie findet montags von 10 bis 12 Uhr statt. Termine können unter OC-Patientenmanager@helios-gesundheit.de oder per Telefon unter 03949/935397 vereinbart werden.