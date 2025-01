Oschersleben. - Erstmals seit mehreren Jahrzehnten werden schon in wenigen Wochen die Bilder des wohl in Oschersleben bekanntesten Landschafts- und Heimatmalers Otto Fricke zu sehen sein. Die „Kleine Galerie“ in der Stadtbibliothek Oschersleben, in der Hornhäuser Straße 6, beherbergt von Mitte Februar 2025 an bis zum 29. April 2025 einige ausgewählte Arbeiten des Künstlers.

