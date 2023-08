Der Kleingartenverein „Zur Erholung“ in Oschersleben feiert. Warum das die größte Party in der Vereinsgeschichte werden soll.

Oschersleben - Ob es nun Kartoffeln, Tomaten oder die eigenen Kürbisse sind – seit mittlerweile 40 Jahren finden die Freunde des grünen Daumens im Oschersleber Kleingartenverein „Zur Erholung“ im Schermcker Winkel ihre kleine persönliche Oase.

Für die Gartenfreunde ist das ein Grund zum Feiern. Allerdings wird es diesmal keine kleine Party innerhalb des 57 Parzellen großen Areals geben. Stattdessen ist die bisher größte Feier in der Geschichte der Interessengemeinschaft angekündigt, zu der explizit auch alle interessierten Oschersleber eingeladen sind. Los geht es auf der vereinseigenen Festwiese am kommenden Sonnabend um 12 Uhr. „Man muss ja nicht immer nur den 50. Groß feiern“, sagt die Schriftführerin des Vereines, Kerstin Werner, die unter anderem zusammen mit dem Kassenwart Volker Nothnagel in den vergangenen Monaten die Veranstaltung geplant und vorbereitet hat.

Programm für die ganze Familie

Laut Programm kommen neben dem geselligen Beisammensein der Erwachsenen auch die Kinder auf ihre Kosten. Neben einer Hüpfburg und Kinderschminken gibt es für sie weitere Aktivitäten. „Es gibt Pokale und Urkunden für jeden, der an einem kleinen Wettkampf teilnehmen möchte“, kündigt Nothnagel an. Neben Eierlaufen und Sackhüpfen für die Kleinen steht etwa ein Wettbewerb im Tauziehen für die Großen an. Schon zu Beginn der Veranstaltung soll es demnach eine Verlosung geben. Zu gewinnen gibt es kleinere Preise, die von lokalen Geschäften ausgelobt wurden. Die Preise seien noch geheim, sie hätten aber einen Bezug zum Thema Garten, so Nothnagel.

Abends steht Musik und Tanz auf dem Programm, bis gegen 22 Uhr ein bunter Abschluss mit einem Feuerwerk geplant ist. „So wie es jetzt aussieht, können wir das Feuerwerk auch machen“, sagt Volker Nothnagel mit Blick auf die Waldbrandgefahr.

Der 40. Geburtstag des Kleingartenvereines werde auch für den guten Zweck genutzt, kündigt Schriftführerin Kerstin Werner an. „Wir nutzen die Gelegenheit und werden für die Tafel sammeln.“ Vorwiegend werden Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zusammengetragen. Die Gäste könnten sich aber beteiligen, „weil wir wissen, dass die Tafel mit der Versorgung kaum hinterher kommt“, so Werner.

Für die Gäste biete sich während der Feier zudem die Gelegenheit, sich über die Möglichkeiten in einer Kleingartenanlage zu informieren. „Außerdem sind alle ehemaligen Gartenfreunde ebenfalls recht herzlich eingeladen“, betonen Kerstin Werner und Volker Nothnagel.