Oschersleben schmückt sich für die Adventszeit

Die Vorbereitungen für Weihnachtsmarkt in Oschersleben laufen weiterhin auf vollen Touren. Gleichzeitig wird auch der Andvents-Schmuck in der Innenstadt aufgehängt.

Oschersleben - Während die Aufstellung des 15 Meter hohen Weihnachtsbaumes an der Ecke Halberstädter / Hornhäuser Straße am Donnerstag viele Schaulustige anzog, arbeiteten auch Frank Fuhrmeister von der Firma Elgos und der städtische Bauhof-Mitarbeiter Walter Sonderhoff emsig. Ihre Aufgabe war es, die weihnachtlichen Lichter-Girlanden über den innerstädtischen Straßen zu installieren. Schließlich soll zum Beginn der Adventszeit auch in diesem Jahr wieder alles im Lichterschein erstrahlen.