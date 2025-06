Beim großen Familien- und Vereinsfest im Wanzleber Spaßbad konnten die Besucher auch auf Tauchstation gehen. Auch in den Ferien lockt das beliebte Bad in diesem Jahr mit günstigeren Eintrittspreisen, als in den Jahren zuvor. Zudem gibt es eine Saisonkarte.

Foto: Hagen Uhlenhaut