Oschersleben: Wenn die Schule zur Waldwerkstatt wird

Die Reitersteinschule in Hornhausen hatte die Türen geöffnet. Im Fokus standen die Verbindung zu Natur und Wald.

Hornhausen - Es waren weniger das Rechnen, Lesen und Schreiben, sondern mehr das Werkeln, Basteln und Wissen rund um den Wald, was im Vordergrund stand, als die Reitersteinschule in Hornhausen ihre Türen für alle Neugierigen öffnete. Das Schulhaus inklusive der Horträume hatte sich in eine Waldwerkstatt verwandelt.