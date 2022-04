Oschersleben: Wo Böller verboten sind und was die Feuerwehr in Sachen Sicherheit rät

Das zweite Corona-Silvester wird 2021 gefeiert. Dazu gehören wieder Einschränkungen und Böllerverbot auf einigen Plätzen in den Orten der Region. Große Feiern gibt es nicht und zum Jahreswechsel dürfte das Feuerwerk ausländischer Herkunft sein.

Oschersleben - Das generelle Verbot des Verkaufs von Feuerwerk in Deutschland mag die einen freuen, Behörden und Retter sind nicht ganz so begeistert. Schon seit Tagen „üben“ die Hobby-Feuerwerker nämlich schon mit „Polen-Böllern“ in den Ortschaften.