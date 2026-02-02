Rund zwei Wochen nach der wetterbedingten Verschiebung zeigt sich das Gymnasium Oschersleben mit allen Fachbereichen. Viele Kinder und Eltern nutzen die Gelegenheit, die Bildungseinrichtung kennenzulernen.

Gespannt verfolgen Kinder die Experimente im Chemieraum beim Tag der offenen Tür im Gymnasium Oschersleben.

Oschersleben - Mit großen Augen verfolgen die Kinder ein Experiment, welches ihnen die Achtklässlerin Amy vorführt und erklärt. So wie im Chemieraum des Oschersleber Gymnasiums, standen am vergangenen Donnerstagabend, 29. Januar, alle Türen der Bildungseinrichtung für alle Interessierten offen.