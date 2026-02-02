weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Schule in der Börde: Oschersleber Gymnasium öffnet Türen für künftige Fünftklässler

Schule in der Börde Oschersleber Gymnasium öffnet Türen für künftige Fünftklässler

Rund zwei Wochen nach der wetterbedingten Verschiebung zeigt sich das Gymnasium Oschersleben mit allen Fachbereichen. Viele Kinder und Eltern nutzen die Gelegenheit, die Bildungseinrichtung kennenzulernen.

Von Jan Dahms 02.02.2026, 12:00
Gespannt verfolgen Kinder die Experimente im Chemieraum beim Tag der offenen Tür im Gymnasium Oschersleben.
Gespannt verfolgen Kinder die Experimente im Chemieraum beim Tag der offenen Tür im Gymnasium Oschersleben. Foto: Jan Dahms

Oschersleben - Mit großen Augen verfolgen die Kinder ein Experiment, welches ihnen die Achtklässlerin Amy vorführt und erklärt. So wie im Chemieraum des Oschersleber Gymnasiums, standen am vergangenen Donnerstagabend, 29. Januar, alle Türen der Bildungseinrichtung für alle Interessierten offen.