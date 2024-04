Oschersleben - Einen Stopp im Oschersleber Wiesenpark einzulegen, ist für den Osterhasen eine Pflicht. Und so war er auch am vergangenen Ostersonntag vor Ort zu Gast. „Bei bestem Wetter strömten über 100 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern in den Wiesenpark, die vom Osterhasen Süßigkeiten und kleine Geschenke bekamen“, teilt der Vorsitzende des Wiesenpark-Fördervereins, René Herbert mit. Die Interessengemeinschaft organisiert die traditionelle Osterveranstaltung und eröffnet damit die neue Saison in der Grünanlage.

Wiesenpark Oschersleben an Ostern: Kutschfahrt durch die Grünanlage

Die Besonderheit diesmal: Der Osterhase kam demnach mit insgesamt drei Kutschen der Familie Husung aus Kleinalsleben. „Diese konnten dann die Eltern und die Kinder kostenlos für eine kleine Kutschfahrt durch den Wiesenpark, wie in alten Zeiten, nutzen“, schildert Herbert im Rückblick. Es habe mal wieder alles gepasst und wenn man in die dankbaren und glücklichen Kinderaugen schaue, wisse man, dass sich die Arbeit des Förderverein Wiesenpark gelohnt habe, so die Interessengemeinschaft. Es wird außerdem dem DRK Projekt „Plan B“ sowie Frau Höftmann und Frau Schrader für die Unterstützung gedankt.