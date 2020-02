In Oschersleben wurden Kupferkabel gestohlen. Symbolfoto: Anja Guse

In Oschersleben (Landkreis Börde) haben Diebe etwa 100 Meter Kupferkabel von einem Firmengelände gestohlen.

Oschersleben (vs) l Von einem Firmengelände in Oschersleben im Landkreis Börde wurden am vergangenen Wochenende ca. 100 Meter Kupferkabel entwendet. Die Täter durchtrennten einen Zaun und stahlen die Kabel, welche mit einem Schneidwerkzeug abgetrennt wurden.

Aufgrund des Gewichts haben vermutlich mindestens zwei Täter gehandelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.