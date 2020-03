In Oschersleben wurde ein Bagger geklaut. Symbolfoto: Anja Guse

In Oschersleben (Landkreis Börde) wurden ein Bagger und ein Anhänger von einem Firmengelände gestohlen.

Oschersleben (vs) l Von einem Firmengelände in Oschersleben im Landkreis Börde wurde in der Nacht vom 3. zum 4. März ein Bagger gestohlen. Die Täter überstiegen den Zaun und öffneten das Zufahrtstor.

Anschließend wurde ein Anhänger, auf dem sich der Raupenbagger befand, an ein Auto gehängt und mitgenommen. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Transportanhänger der Marke "Wagenbouw Hapert", auf dem ein Bagger der Marke "Yanmar" stand. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.