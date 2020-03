In Oschersleben wurde in einen Baumarkt eingebrochen. Symbolfoto: Anja Guse

In Oschersleben (Landkreis Börde) wurde am Wochenende in einen Baumarkt eingebrochen. Das Ziel: Kupfer.

Oschersleben (vs) l Am 15. März wurden gegen 2.30 Uhr in einen Baumarkt in Oschersleben (Landkreis Börde) eingebrochen. Die Alarmanlage wurde ausgelöst und der Sicherheitsdienst begab sich zum Baumarkt. Als dieser ankam, fuhr gerade ein dunkler VW Golf ohne Kennzeichen vom Gelände. Bei der Kontrolle des Baumarktes wurde dann festgestellt, dass die Täter das Tor zum Außenlager aufgehebelt und dort 50 Rollen Kupferkabel zum Abtransport bereitgelegt hatten. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.

