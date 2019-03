In Oschersleben wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall leicht verletzt. Symbolfoto: Anja Guse

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Oschersleben leicht verletzt worden.

Oschersleben (spt) l Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, reduzierte eine vorausfahrende Frau mit ihrem Fahrzeug im Kreisverkehr in der Lindenstraße die Geschwindigkeit und hielt an. „Die nachfolgende Fahrerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf.

Bei dem Zusammenprall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und wurde vorsorgehalber in das Krankenhaus nach Neindorf gebracht“, hieß es weiter.