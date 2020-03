In Warsleben (Landkreis Börde) wurde unter anderem ein Hakenkreuz mit Lackfarbe auf eine Hauswand geschmiert.

Warsleben (vs) l In Warsleben (Landkreis Börde) haben bislang unbekannte Täter am 12. März Schmierereien an eine Hauswand gesprüht. Zum einen wurde ein Hakenkreuz (60 x 60 cm) mit Lack aufgebracht. Bei der zweiten Darstellung ist ein durchgestrichenes Herz aufgesprüht worden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.