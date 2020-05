In Oschersleben (Landkreis Börde) wurden ein Lkw aufgebrochen und Ladung gestohlen.

Oschersleben (vs) l Ein in Oschersleben (Landkreis Börde) abgestellter Lkw wurde durch unbekannte Täter in der Nacht vom 10. zum 11. Mai aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug und dem Anhänger wurden diverse Gegenstände geklaut.

Der Anhänger und der Lkw waren durch den Zoll verplombt gewesen. Anhand der Ladungsverzeichnisse waren unter anderem Kaffeemaschinen geladen. Das Fahrzeug stand beim Holzhandel "Bördeholz".

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.