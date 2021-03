Regionalbereichsbeamte überprüfen Schulwege in Oschersleben.

Oschersleben l Im Zuge der Schulöffnungen Anfang vergangener Woche überwachen die Regionalbereichsbeamten (RBB) derzeit wieder vermehrt die Schulwege, so auch Peter Hartling, zuständig für den Bereich Oschersleben. „Wir kontrollieren insbesondere zwischen sieben und acht Uhr an den Grundschulen“, so der RBB.



Das Verhalten der Eltern bei der An- und Abfahrt überprüfte Hartling in der vergangenen Woche an den Grundschulen A. S. Puschkin, J. W. Goethe, an der St. Martin Grundschule sowie an der Grundschule Hadmersleben. Dabei werde zum Beispiel darauf geachtet, ob Mütter und Väter ihre Kinder richtig aussteigen lassen, wenn sie sie zur Schule bringen. „Ich sehe häufig, dass Schulkinder aus den Autos in Richtung der Fahrbahn aussteigen. Das kann gefährlich werden“, sagt Hartling.



Bei der Überwachung werde beispielsweise auch auf den richtigen Transport der Kinder im Auto geachtet, dass sie angeschnallt sind und falls erforderlich entsprechende Kindersitzmöglichkeiten im Fahrzeug vorhanden sind oder Eltern ihre Kinder eben auf der dem Straßenverkehr abgewandten Seite aus dem Auto aussteigen lassen.



Viel Verkehr an Schulen

Besonders viel Verkehr herrsche laut Hartling an den Grundschulen St. Martin und A. S. Puschkin. „Man muss auch den Bedingungen vor Ort gerecht werden“, sagt der Oschersleber RBB. Die Eltern hätten meistens wenig Zeit, wenn sie ihre Kinder an der Schule absetzen und würden darum auch schon mal kurz dort halten, wo es nicht erlaubt ist. Das sei verständlich, darauf müsse aber hingewiesen, wenn so Wege versperrt werden oder eine potenzielle Gefahr für Schulkinder auf dem Schulweg drohen könnte.



Die vermehrten Kontrollen seien eine reine Präventionsmaßnahme. Es ginge nicht darum, Knöllchen zu verteilen, sondern auf Fehler hinzuweisen, um mögliche Gefahrensituationen für Kinder zu vermeiden und das Bewusstsein der Eltern zu schärfen, so der RBB weiter.



Auch auf die Einhaltung der Coronaregeln müssten die RBB’s achten, beispielsweise darauf, dass sich nicht zu viele Menschen in einer Gruppe zusammen finden oder darauf, dass der Mund- und Nasenschutz getragen wird, wo es vorgeschrieben ist. „Da gibt es aber kaum Probleme, Eltern und Lehrer haben das gut im Griff“, sagt Hartling. Dementsprechend seien bisher keine Verstöße festgestellt worden.