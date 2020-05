In Oschersleben wollte sich ein Fahrer einer Polizeikontrolle entziehen. Symbolbild: Tim Reckmann/pixelio.de

In Oschersleben (Landkreis Börde) flüchtete ein Autofahrer vor der Polizei. Er stand unter Drogen.

Oschersleben/Hornhausen (vs) l Am Montag (11. Mai) führten die Polizeibeamten in Oschersleben eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde gegen 18.15 Uhr ein schwarzer Pkw BMW gemessen, welcher 31 km/h zu schnell unterwegs war.

Der Fahrer des Pkw missachtete jedoch die Haltezeichen der Polizeibeamten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der Fahrer des BMW war den Polizisten aber bekannt und so konnten nach kurzer Zeit das Fahrzeug und der Fahrer in Oschersleben gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln fuhr. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die entsprechende Strafanzeige gefertigt.