Puschkin-Schule in Oschersleben: Ein Projekt mit Zukunftsperspektiven

Nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie ist die Projektarbeit in der Oschersleber Puschkin-Gemeinschaftsschule begehrt. Die Schüler haben jetzt etwas Großes wie nie zuvor für die Schule geschaffen und hatten dabei verschiedene Aspekte im Blick.

Oschersleben - Klima- und Umweltschutz ist in der Oschersleber Gemeinschaftsschule „A. S. Puschkin“ ein wichtiges Thema, das auch international gelebt wird. Eine Basis dafür gibt das geförderte Erasmus-Projekt, in dessen Rahmen die Schule Kontakte zu Bildungseinrichtungen in Estland und Ungarn pflegt.