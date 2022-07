Rolle rückwärts bei Schulentwicklung der Westlichen Börde

Gemeinde Westliche Börde - Als mehr als ungünstig bezeichnete Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz den Umstand, dass sowohl Landkreis als auch das Landesverwaltungsamt die am 27. Mai beschlossene Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen der Verbandsgemeinde abgelehnt haben. „Wir sind also wieder in der Ursprungsvorlage angekommen“, muss Fabian Stankewitz feststellen.