Das Freibad Oschersleben sollte am Sonnabend, 1. Juni 2024 in die neue Saison starten. Dieser Termin wurde nun von der Stadt kurzfristig verworfen. Der Förderverein nennt den Grund der Absage.

Oschersleben. - Noch am vor wenigen Tagen haben Mitglieder des Freibad-Fördervereins, der Wasserwacht und weitere freiwillige Helfer das Gelände des Freibads Oschersleben in der Breitscheidstraße für den Start in die Badesaison unter freiem Himmel vorbereitet.