Schlosspark in Harbke: Vom Schlamm befreit sind Ufer und Sohle des Waschhausteichs

Harbke - „Erschrecken Sie nicht! Dass es noch so aussieht, liegt in der Natur der Sache“, warnte Michael Janssen als Vertreter des Umweltministeriums die Gäste der Gemeinde am Treffpunkt Levinskirche vor. Dabei hat sich der Anblick des Schlossparkbereichs hinter der Orangerie im Vergleich zum Oktober/November schon wieder erheblich verbessert, und der Teich selbst sieht bereits wieder nach einem solchen aus.