Schondelmaier in Oschersleben: Darum muss er neun Leute entlassen

Peter Schondelmaier steht vor seinem Gasthof in Oschersleben, den er selbst aufgebaut hat. Nun sieht sich der 62-Jährige gezwungen, den gastronomischen Betrieb vorerst einzustellen. Auch Veranstaltungen gehören bald der Vergangenheit an.

Oschersleben - Stück für Stück hat Peter Schondelmaier seinen Gasthof in Oschersleben in den vergangenen 30 Jahren mit seinen eigenen Händen aufgebaut. Seine Liebe zum Detail und zu seinem Beruf spiegeln sich an vielen Ecken des Areals wieder – ob in den außergewöhnlichen Holzskulpturen, dem plätschernden kleinen Wasserfall am Fischteich oder den üppigen Blumen-Arrangements vor den Gästezimmern.