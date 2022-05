Schüler in Oschersleben lernen über ein EU-Projekt Kulturen europäischer Länder kennen

International ging es für einige Tage an der Europaschule und der Puschkin-Gemeinschaftsschule in Oschersleben zu. Doch neben der eigenen und der fremden Kultur wurde auch die Umwelt in den Fokus genommen.

Die „ErasmusDays“ in der Puschkin-Gemeinschaftsschule widmeten sich einerseits der Kultur in anderen Ländern, andererseits aber auch der Umwelt. So entstand ein Insektenhotel, das die Schüler mühevoll ausfüllten.

Oschersleben - Sowohl in der Europaschule als auch in der Gemeinschaftsschule „A. S. Puschkin“ wurde in der vergangenen Woche über den Tellerrand oder besser über Ländergrenzen hinausgeschaut. Hatten die Berufsschüler, die an der Europaschule lernen, Gäste aus Griechenland, Rumänien, Italien und Frankreich zu Gast, lag in der Puschkinschule der Fokus auf Ungarn und Estland.