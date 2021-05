Schutz vor Vogelgrippe und Schweinepest kostet 8000 Euro

Oschersleben - jc

Eine Überprüfung des Veterinäramtes hat laut Sylvia Frehde, Sachgebietsleiterin Kultur, Sport und Tourismus in Oschersleben, viel Lob, aber auch einige Beanstandungen hervor gebracht. So sei beispielsweise nicht genügend dafür gesorgt, dass sich die Schweine und Vögel nicht mit der Vogelgrippe beziehungsweise der Afrikanischen Schweinegerippe (ASP) infizieren.

Dank einer Ausnahmegenehmigung seitens des Veterinäramtes mussten die Strauße in diesem Jahr nicht eingesperrt werden, um die Ausbreitung des Vogelgrippe-Erregers H5N1 zu verhindern. Dennoch müssen auch hier Umbauten vorgenommen werden. So soll ein Außendach am Stall angebracht werden, sagt Wiesenparkleiter Björn Löffler. So werde die Fläche vergrößert, auf der die Strauße sich aufhalten, falls sie für längere Zeit per Anordnung unter einer Überdachung bleiben müssen.

Als weitere Maßnahme soll die Vogelvoliere vor demselben Hintergrund zur Hälfte überdacht werden, so dass Vogelkot, über den das Virus H5N1 übertragen werden kann, nicht mehr in die Voliere gelangt. Dadurch soll verhindert werden, dass die Vögel bei akuter Gefährdungslage eingesperrt werden müssen. „So wird zu viel Stress für die Tiere vermieden“, sagte auch Bürgermeister Benjamin Kanngießer.

Eine Verkleidung am Schwarzwildgehege muss zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest angebracht werden. Geplant ist, 60 Zentimeter hohe Blechplatten ab dem Boden am Zaun anzubringen. Das entspreche laut Löffler etwa der Hälfte der gesamten Zaunhöhe. Die Blechplatten sollen verhindern, dass sich die Rüssel des Schwarzwilds mit denen von Wildschweinen berühren, die nachts den Tierpark aufsuchen. „Das vorliegende Angebot dafür beläuft sich auf 3800 Euro“, weiß Sylvia Frehde. Für das neue Dach über der Vogelvoliere rechnet Löffler mit etwa 4000 Euro. Hier liege jedoch noch kein Angebot vor. Insgesamt geht der Wiesenparkleiter von Kosten von etwa 8000 Euro aus. Bisher hat sich keines der Tiere im Oschersleber Wiesenpark mit der Vogelgrippe oder ASP infiziert.

Über gute Nachrichten dürfen sich Besucher und Mitarbeiter des Oschersleber Wiesenpark auch freuen. Zwei neue Straußenvögel wohnen seit kurzem im Tierpark, damit sind es insgesamt vier der riesigen Vögel, die alle samt auf den Namen Willi hören. „Auch einen neuen Lamahengst haben wir dazubekommen“, zeigt sich Löffler erfreut. Damit sind es nun zwei Lamadamen und ein Hengst. Der Wiesenparkleiter bedankte sich noch für die tatkräftige Unterstützung seitens der Stadt und des Bürgermeisters.