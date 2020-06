Bei einem Unfall auf der B246 kam am Dienstag ein Autofahrer ums Leben.Foto: Polizeirevier Börde

Bei Oschersleben kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Oschersleben l Auf der Bundesstraße 246 bei Oschersleben ist es am Dienstag, 23. Juni, zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei war ein 50-jähriger Porschefahrer gegen Mittag von Andersleben in Richtung Oschersleben unterwegs, als er bei einem Überholvorgang in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Mazda kollidierte.

Wucht beim Aufprall

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, starb der 60-jährige Mazda-Fahrer noch an der Unfallstelle, sein 14-jähriger Beifahrer und der Fahrer des Porsche wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie Feuerwehrsprecher Andreas Erhardt auf Volksstimme-Nachfrage mitteilte, wurden durch die Wucht des Aufpralls beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Der Porschefahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Aus dem zweiten Mazda konnten Ersthelfer den Beifahrer befreien, der Fahrer jedoch wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Hubschrauber mit im Einsatz

Die Oschersleber Feuerwehr traf zeitgleich mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 36“ aus Magdeburg ein. „Den Rettern bot sich ein schreckliches Bild“, sagte Feuerwehrsprecher Erhardt. Auf der gesamten Straße lagen Trümmerteile der beiden Fahrzeuge. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde festgestellt, dass der Fahrer massiv in seinem Fahrzeug eingeklemmt war. Sofort wurde die technische Rettung eingeleitet. Kurze Zeit später stellte der Notarzt den Tod fest. So blieb den Einsatzkräften der Feuerwehr die traurige Aufgabe, den Leichnam aus dem Fahrzeugwrack zu bergen. Hierbei musste mit hydraulischem Rettungsgerät das Fahrzeug fast vollständig auseinander geschnitten werden. Die Bundesstraße 246 musste für die Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt werden.