Ein schwerer Unfall mit ausgebranntem Lastwagen auf der A2 bei Marienborn in Sachsen-Anhalt sorgt noch bis in die Mittagsstunden für Stau und Behinderungen. Der Verkehr wird in Richtung Hannover einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Marienborn - Derzeit kommt es auf der Autobahn 2 zwischen Alleringersleben und der Raststätte Lappwald zu Behinderungen wegen Bergungsarbeiten. Nach ersten Angaben der Polizei war am frühen Mittwochmorgen an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt nach Niedersachen ein Autotransporter aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Zugmaschine bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten bereits auf den Anhänger übergegriffen. Auf diesem waren 6 VW Caddy geladen, wovon drei ebenfalls ausbrannten. Inwieweit die anderen drei Fahrzeuge auf dem Anhänger beschädigt wurden, steht noch nicht fest.

Bereits jetzt hat sich ein kilometerlanger Stau auf der A2 bei Marienborn in Richtung Hannover gebildet. Foto: Matthias Strauss

„Als wir vor Ort eintrafen, stand der Autotransporter bis zur Hälfte im Vollbrand. Die Flammen schlugen heraus und Reifen sind geplatzt. Wir haben den Brand mit Löschschaum unter Kontrolle gebracht ", so Einsatzleiter Markus Freye. Der polnische Lkw-Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde nicht verletzt. Er erlitt aber einen Schock. Etwa 30 Feuerwehrleute aus Alleringersleben, Eimersleben und Ostingersleben waren im Einsatz. Wegen der Löscharbeiten musste die A2 in Richtung Hannover für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Der Verzögerungs- und der rechte Fahrstreifen bleiben für die Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis in die frühen Mittagsstunden gesperrt.