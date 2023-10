So war das Drachenfest in Wulferstedt

Wulferstedt - Man nehme 20 Grad Celsius, ausgiebigen Sonnenschein, Wind der Stärke vier bis fünf, einen weitläufigen Acker sowie knapp 100 Besucher aller Generationen und fertig ist ein Drachenfest vom Feinsten. Auf jeden Fall dann, wenn der Förderverein Bockwindmühle Wulferstedt der Organisator ist und hoch oben am Knielweg all diese Zutaten zu einer bunten Veranstaltung mixt.

Bunt ist dabei wörtlich zu nehmen, denn kaum ist das 2023er Fest eröffnet, flattern schon jede Menge farbenfrohe Drachen am Himmel über Wulferstedt umher. Die einen meistern den Aufstieg mit etwas Mühe, andere sind gleich rasant unterwegs. Wieder andere sind fast gar nicht zu bremsen, stoppen ihren Höhenflug erst, wenn auch der letzte Schnurzentimeter freigegeben ist.

Anke Weiher überreicht den Drachenpiloten die heiß begehrten Medaillen. Doch kein Teilnehmer ging leer aus. Foto; René Döring

Und zwar zumeist von einem jungen Bodenpersonal. Denn es sind abermals vor allem Kinder und Jugendliche, die an diesem Drachenwettbewerb aktiv teilnehmen. Wobei sie von Mama, Papa oder, von wem auch immer, unterstützt werden. Vor allem bei den Starts, für die mindestens ein Assistent erforderlich ist, der kreuz und quer über den Acker läuft.

Nach einer halben Stunde kommt alles etwas zur Ruhe. Auch dank des konstanten Windes bleiben nun die meisten Drachen in der Luft und auch auf Position. Das ist eine gute Gelegenheit für Cheforganisatorin Irina Weiher und die anderen Jurymitglieder, sich all die vielen Drachen ganz genau anzuschauen. Sollen doch am Ende unter anderem die Teilnehmer geehrt werden, deren Flugobjekte am höchsten und am längsten fliegen sowie die schönsten sind. Zudem hält die Jury Ausschau nach selbstgebastelten Drachen, die zwar immer seltener werden, aber in Wulferstedt jedes Mal vertreten sind.

Während also die Juroren von Teilnehmer zu Teilnehmer über den Acker marschieren, sind weitere Mitglieder des Fördervereins und andere Helfer schon fleißig dabei, Kaffee auszuschenken und Kuchen anzubieten. Denn das Mühlengelände ist abermals in ein Freiluftcafé umgestaltet worden, in dem schon jetzt etliche Besucher Platz genommen haben, es sich schmecken lassen und auf den großen Ansturm warten.

Der nun erfolgt, denn die Wertungsflugstunde ist um. Die Teilnehmer holen die Drachen vom Himmel und kommen mit ihren Helfern auf das Gelände. Wo sie sich nun ebenso stärken und schon ganz gespannt auf die Siegerehrung warten.

Die leitet Vereinschefin Irina Weiher mit einem großen Dankeschön an alle Teilnehmer sowie an ihre Vereinsmitstreiter und alle anderen Unterstützer ein. Zu denen beispielsweise die Eltern gehören, die für den Kuchen gesorgt haben, wie auch der Landwirt Michael Katz, der in diesem Jahr seinen Acker für die Drachenfliegerei zur Verfügung gestellt hat. Irina Weiher erinnert zudem daran, dass die Mühle im Laufe des Jahres wieder von zahlreichen Gästen aus nah und fern besucht und auch die Möglichkeit genutzt worden ist, hier Kindergeburtstage zu feiern oder in der Mühle zu übernachten.

Und der Höhepunkt des Jahres war einmal mehr der Deutsche Mühlentag, an dem Ende Mai laut Irina Weiher etwa tausend Besucher auf dem Wulferstedter Mühlengelände gezählt worden sind. Wofür die Chefin und ihre Vereinsmitglieder viel Beifall bekommen, wie die Gäste im Anschluss auch all den Medaillengewinnern (siehe Info-Kasten) des Drachenfestes kräftig applaudieren.

Aber auch all die anderen Festteilnehmer gehen nicht leer aus, dürfen sich am Ende des Drachenfestes aus einer großen Kiste voller Spielzeug und Süßigkeiten bedienen.

Die Medaillengewinner sind: Theo Köhler, Pauline und Lukas Schmidt, Oli Biermann, Mathilda Beisch, Erik Schmidt, Willi Tripp, Lotta Beusse und Charlotte Winkelmann.