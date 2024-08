Eine Berufsmessen des Arbeitskreises „Schule trifft Wirtschaft“ finden in Oschersleben und Eilsleben statt. Was die Jugendliche davon erwarten können.

So wird Jugendlichen in der Börde bei der Job-Suche geholfen

Oschersleben. - Der Start in die Orientierungsmessen wurde am 22. August 2024 vollzogen – und zwar in der BBS Oschersleben, der Europaschule in der Burgbreite 2.