Die neue Stadtvilla der Oschersleber Wohnungsbaugenossenschaft steht. Die ersten Mieter sind schon eingezogen.

Oschersleben l In der Küche der Zweiraumwohung im ersten Geschoss der Stadtvilla in Oschersleben bespricht Grit Röhrborn vom Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Neues Leben noch die letzten Details mit den neuen Mietern.

Christel und Dietrich Juhre kehren nach fast 30 Jahren in ihre Heimat zurück. Das Haus in Rheinland Pfalz ist bereits seit einem Jahr verkauft. Die Kisten sind gepackt, der Umzugswagen kommt Anfang Juni. Im Alter zieht das Ehepaar zurück in die Nähe der Tochter. Über die Jahre haben die Juhres den Kontakt zu Freunden und Bekannten in der alten Heimat gehalten und freuen sich auf den Neuanfang.

Und sie sind nicht die einzigen neuen Mieter, die an diesem Tag im Wohnpark zwischen Damaschkeweg und der Wilhelm-Heine Straße die neue Wohnung begutachten: Eine Etage höher beziehen gerade Christa und Jürgen Jentsch eine Vier-Raumwohnung. Verkleinert hat sich das Ehepaar mit der neuen Wohnung nicht. „Aber verbessert. Jetzt sind wir noch in der Lage, den Umzug selbst zu meistern und können bis ins Alter hier wohnen bleiben“, sind sie überzeugt.

Wohnpark Neues Leben

Und während sie drinnen Möbel rücken, schrauben und bohren bis alles am Platz ist, sind vor der Haustür die Möbelpacker dabei, die Umzugswagen zu entladen.

Die ersten drei Stadtvillen auf dem Areal der einstigen Damaschke-Sporthalle sind fertig. Bauherr ist die Wohnungsgenossenschaft Neues Leben aus Oschersleben. Geeignet sind die ganz bewusst in Zentrumsnähe gebauten Häuser für alle Generationen.

„Die Wohnungen sind zwischen 47 und 120 Quadratmeter groß. Bei den künftigen Mietern handelt es sich um junge sowie ältere Leute, aber wir haben auch Familien dabei“, berichtet WG-Vorstandsmitglied Grit Röhrborn.

Die Wohnungen sind barrierearm, die Mieter konnten sich zwischen offenen oder geschlossenen Küchen entscheiden. Je nach Größe der Wohnungen gibt es in den Bädern Dusche oder Badewanne oder gar beides. In jeder Küche steht ein kleiner Willkommensgruß: eine Brotbackmischung in der Flasche.

Die Wohnungen mit gehobenem Niveau, alle mit einem Fahrstuhl zu erreichen, barrierearm gestaltet, sind allesamt vergeben. Der mittlere Mietpreis liegt bei 8,20 Euro pro Quadratmeter.

Während die ersten Mieter der Stadtvilla Nummer 3 ihr neues Wohndomizil beziehen, fällt Anfang Juni der Startschuss für den Bau der vierten Stadtvilla auf dem Areal. Bis auf zwei Wohnungen, sind hier bereits alle vergeben. Das Wohngebäude „Neues Leben 1“ ist dann die letzte von vier geplanten Stadtvillen. Das Gebäude wird im zweiten Quartal 2021 bezugsfertig sein.