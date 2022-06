Streit um Kita-Beiträge: Turbulente Ratssitzung in Eilsleben mit viel Bürgerbeteiligung

Außenansicht der Kita in Wefensleben: In der Verbandsgemeinde Obere Aller wird daran gearbeitet, die Kitagebühren für Eltern zu erhöhen.

Eilsleben - Weihnachtsdeko an der Decke und den Wänden, ein geschmückter Baum in der Ecke und kleine Präsente auf den Tischen – optisch eine ganz heimelige Wohlfühlatmosphäre für so etwas staubtrockenes wie eine Ratssitzung. Doch der behaglich geschmückte Sitzungssaal steht im groben Kontrast zu dem, was sich inhaltlich in der ersten halben Stunde der Versammlung abspielen wird.