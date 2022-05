Auch in der Börde hat das Sturmtief Zeynep seine Spuren hinterlassen. Die Feuerwehren der Börde hatten Samstagnacht (19. Februar) viel zu tun. Zu welchen Einsätzen sie gerufen wurden, berichten Frank Juhl, Wehrleiter der freiwilligen Feuerwehr Haldensleben und Andreas Erhardt, Pressesprecher der freiwilligen Feuerwehr Oschersleben.

Viele Bäume sind durch das Sturmtief Zeynep in der Börde umgekippt und entwurzelt worden. Auf die Fahrbahn bei Schermcke musste Freitagnacht (18. Februar) dieser Baum entfernt werden.

Haldensleben/Oschersleben - Die Anzahl der Einsätze am Samstag (19. Februar) hielt sich im Vergleich zu Donnerstag (17. Februar), als Xandra und Yleina über die Börde fegten, in etwa in der Waage, berichtet Frank Juhl, Wehrleiter der freiwilligen Feuerwehr Haldensleben. 15 Mal hätten sie da ausrücken müssen.