Um die ehrenamtliche Arbeit in der Kleiderkammer kennenzulernen, lädt das „Malteser Stübchen“ am Montag, 19. Mai 2025, zu einem Tag der offenen Tür ein.

Kleiderkammer in Oschersleben braucht dringend Hilfe

Die Leiterin der Kleiderkammer „Malteser Stübchen“ in Oschersleben, Marta Ovalle, und ihr Team brauchen dringend Unterstützung.

Oschersleben - vs

Türen auf im Malteser Stübchen: Die Kleiderkammer der Malteser lädt am Montag, 19. Mai von 14 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Magdeburger Straße 18 ein. Besucherinnen und Besucher haben an diesem Tag nach eigenen Angaben die Gelegenheit, die ehrenamtliche Arbeit vor Ort kennenzulernen, hinter die Kulissen zu blicken und sich vielleicht selbst zum Mitmachen inspirieren zu lassen.

Im Malteser Stübchen werde gespendete Kleidung sortiert, geprüft und für einen kleinen Obolus an Menschen in schwierigen Lebenslagen weitergegeben. Die Kleiderkammer sei für viele ein Ort der konkreten Hilfe, aber auch der Begegnung und des Austauschs.

Kleiderkammer in Oschersleben: Beim Sortieren helfen

„Unser Team leistet Woche für Woche großartige Arbeit. Doch wir stoßen an unsere Grenzen – wir brauchen dringend Unterstützung“, sagt Marta Ovalle, Leiterin des Stübchens. Gesucht werden vor allem Ehrenamtliche, die beim Sortieren, Einräumen und Pflegen der Kleiderspenden helfen möchten. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. „Freude am Miteinander und ein bisschen Zeit genügen.“