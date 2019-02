Aus einem Stall in Hamersleben wurde der Agrargenossenschaft ein Kalb gestohlen. Symbolfoto: Martin Rieß

Aus einem Stall der Agrargenossenschaft Hamersleben ist ein 50 Kilo schweres Kalb gestohlen worden.

Hamersleben l In Hamersleben ist ein Kalb aus der Stallanlage der Agrargenossenschaft gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Unbekannte hätten das männliche Jungtier einem Sprecher zufolge in der Zeit vom 1. bis 2. Februar aus einem Stall an der Fabrikstraße entwendet.

Das Tier sei zirka zweieinhalb Monate alt und wiege etwa 50 Kilogramm. Es sei mit einer Ohrmarke gekennzeichnet, auf der die Nummer DE 1504393309 stehe. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.