Am Sonnabend, 10. August 2024, findet die sportliche Veranstaltung in Oschersleben zum 10. Mal statt. Welche Straßen werden gesperrt und wo gibt es die besten Plätze zum Zuschauen?

In wenigen Tagen stehen in Oschersleben die Triathleten wieder im Mittelpunkt. Zentraler Punkt ist das Freibad.

Oschersleben - Bald steht einer der sportlichen Höhepunkte des Jahres in Oschersleben an. Zum mittlerweile zehnten Mal wird der Triathlon ausgetragen. In Oschersleben und anderen Orten sorgt das für mehrstündige Straßensperrungen.