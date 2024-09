Kommunalpolitik in der Börde

Oschersleben - In einem Flächennutzungsplan werden Grundlagen und Ziele der baulichen Entwicklung eines Ortsgebiets erfasst. Dieser wird für die Bodestadt und ihre Ortsteile gerade neu aufgestellt. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde nun über das weitere Vorgehen des in diesem Jahr veröffentlichten Vorentwurfs entschieden.